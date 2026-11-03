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स्मृति शेष: वीरभद्र सिंह के करीबी नेताओं में थी नंद लाल की पहचान, रामपुर की राजनीति में रहा खास स्थान

Tue, 03 Nov 2026 01:02 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 03 Nov 2026 01:02 PM IST
सार

रामपुर के दिवंगत विधायक नंद लाल को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी नेताओं में गिना जाता था। वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र रामपुर में नंद लाल ने कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाया और लगातार चार विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। पढ़ें पूरी खबर...

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वीरभद्र सिंह के करीबी थे नंद लाल - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत विधायक नंद लाल का नाम उन नेताओं में शामिल रहा, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता था। दोनों के बीच राजनीतिक संबंधों की चर्चा रामपुर की राजनीति में लंबे समय तक होती रही। वीरभद्र सिंह के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में नंद लाल ने कांग्रेस संगठन के साथ अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई।

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नंद लाल ने वर्ष 2007 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज की। लगातार चार चुनाव जीतने के साथ उन्होंने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी।
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वीरभद्र सिंह का राजनीतिक प्रभाव रहा अहम
रामपुर को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का गृह क्षेत्र माना जाता था। यहां कांग्रेस की राजनीतिक मजबूती में वीरभद्र सिंह की अहम भूमिका रही। नंद लाल को भी उनके करीबी नेताओं में गिना जाता था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के निधन के बाद नंद लाल पहली बार उनके सक्रिय राजनीतिक मार्गदर्शन के बिना चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय भी उन्होंने रामपुर सीट से जीत दर्ज की।

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संगठन से सरकार तक निभाईं जिम्मेदारियां
नंद लाल ने विधायक के रूप में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 2013 से 2017 तक वह मुख्य संसदीय सचिव रहे। इसके अलावा विधानसभा की विभिन्न समितियों में भी उन्होंने काम किया। मार्च 2024 में प्रदेश सरकार ने उन्हें सातवें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

नंद लाल का राजनीतिक जीवन केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहा। रामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच अपनी भूमिका निभाई। उनके निधन के बाद वीरभद्र सिंह के साथ उनके राजनीतिक संबंधों और क्षेत्र में उनके योगदान की चर्चा एक बार फिर हो रही है।
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