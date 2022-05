{"_id":"628f6e581cdade231801e999","slug":"himachal-bjp-karyasamiti-baithak-on-6-june-in-hamirpur-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal BJP Meeting: हमीरपुर को मिलेगा अधिमान, धूमल का भी पूरा मान-सम्मान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रवीण कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 27 May 2022 05:00 AM IST