शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर सियासी प्रदर्शन, महंगाई और हिमकेयर को लेकर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासी टकराव देखने को मिला। विधानसभा परिसर में दोनों दलों के विधायकों ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार तथा विपक्ष ने एक-दूसरे पर सवाल उठाए।

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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने महंगाई समेत जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को निशाने पर लेते हुए आम लोगों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने हिमकेयर स्वास्थ्य योजना समेत अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने हिमकेयर योजना को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इससे जुड़े मामलों को सदन में उठाने का संकेत दिया।मानसून सत्र के दौरान दोनों पक्षों के प्रदर्शन से प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस जहां महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष और केंद्र की नीतियों पर निशाना साध रही है, वहीं भाजपा हिमकेयर सहित प्रदेश सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है।विधानसभा सत्र के दौरान दोनों प्रमुख दलों के प्रदर्शन को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सदन के भीतर और बाहर आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी होने के आसार हैं।