हिमाचल: 85 अर्थशास्त्र शिक्षक सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त, समाजशास्त्र शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव की सिफारिश और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 85 उम्मीदवारों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों में अर्थशास्त्र शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को निदेशालय की ओर से कार्यालय आदेश जारी किए गए। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर और पांच साल की अवधि के लिए होगी। नियुक्त शिक्षकों को 30,000 का निश्चित मासिक मानदेय राशि मिलेगी, जो एक शैक्षणिक वर्ष में दस महीनों के लिए देय होगी। यह नियुक्ति उप-योजना, संलग्न समझौते, बॉन्ड और समय-समय पर सरकार की ओर से जारी निर्देशों की शर्तों के अधीन होगी। जिन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, वे या तो सीबीएसई से संबद्ध हैं या संबद्धता के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

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