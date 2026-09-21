शिमला: कविंद्र गुप्ता बोले- नौतोड़ के लिए तय हो पैमाना, जरूरतमंदों को ही मिले जमीन

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि आवंटन के लिए सही और समान पैमाना होना चाहिए। नौतोड़ पात्रों और जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी इस संबंध में निरीक्षण की प्रक्रिया चली है। अब वह भी देख रहे हैं कि इस मामले में क्या व्यवस्था संभव हो सकती है। इसके लिए कानूनी प्रावधानों की भी जांच की जाएगी। किन्नौर में नौतोड़ को लेकर चल रहे आंदोलन पर राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। वह पूरे मामले के गुण-दोष देख रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी उनसे मुलाकात की है और उनके समक्ष यह मुद्दा रखा है। सोमवार को लोकभवन शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाल ही में इस संबंध में मानसून सत्र में पारित विधेयक पर उन्होंने कहा कि अभी यह मामला उनके पास नहीं आया है।

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