शिमला: 14 विधायकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, सेब का एमआईएस दाम 20 रुपये करने की मांग
विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि करीब 14 कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को संयुक्त ज्ञापन सौंपकर सेब का मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत समर्थन मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 20 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है।
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कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि करीब 14 कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को संयुक्त ज्ञापन सौंपकर सेब का मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत समर्थन मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 20 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। राठौर के अनुसार बढ़ती उत्पादन लागत और मौसम की मार के बीच मौजूदा एमआईएस दर बागवानों के लिए पर्याप्त नहीं है।
सोमवार को पत्रकार वार्ता में राठौर ने कहा कि बागवानों को बढ़ती मजदूरी के साथ खाद, उर्वरक और पेस्टिसाइड की बढ़ी कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष भी सेब की फसल प्रभावित हुई है, जबकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को बागवानों को राहत देने के लिए एमआईएस मूल्य में बढ़ोतरी करनी चाहिए।
राठौर के अनुसार राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इस संबंध में मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजने को कहा गया है। सरकार ने दूध, हल्दी, गेहूं, किन्नू और आम समेत कई कृषि उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन सेब के एमआईएस मूल्य में अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। ॉ