शिमला: 14 विधायकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, सेब का एमआईएस दाम 20 रुपये करने की मांग

सोमवार को पत्रकार वार्ता में राठौर ने कहा कि बागवानों को बढ़ती मजदूरी के साथ खाद, उर्वरक और पेस्टिसाइड की बढ़ी कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष भी सेब की फसल प्रभावित हुई है, जबकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को बागवानों को राहत देने के लिए एमआईएस मूल्य में बढ़ोतरी करनी चाहिए।