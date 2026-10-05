हाईकोर्ट का आदेश: जिला शिमला में एक एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर लगी रोक, सरकार से मांगा जवाब

एंटी हेलगन के चालू रहने के दाैरान अत्यधिक भारी बारिश हुई

बागवानी निदेशक की ओर से अदालत में दायर हलफनामे और स्थानीय प्रतिनिधित्व के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि जब एंटी हेलगन एक घंटे से अधिक समय तक चालू थी, उस दौरान अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। अदालत के पाया कि बागवानों की ओर से उठाई गई यह चिंता प्रथम दृष्टया सही साबित होती है कि एंटी हेलगन के चलने से बादल छंटकर या विस्थापित होकर पास के अन्य बगीचों और इलाकों की ओर चले जाते हैं, जिससे पड़ोसी क्षेत्रों में भारी और अत्यधिक मूसलाधार बारिश तथा ओलावृष्टि होती है। गौरतलब है कि शिमला जिले के जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों के देओरीघाट और बरेओनघाट गांवों में दो एंटी हेलगन लगाई गई हैं। इन बंदूकों के प्रभाव और प्रभावशीलता पर डाॅ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) की ओर से एक अध्ययन किया जा रहा है, जिसे किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में कम से कम चार साल का समय लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने नौणी विश्वविद्यालय को उसके कुलसचिव के माध्यम से मामले में नया प्रतिवादी बनाया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।