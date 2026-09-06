Shimla News: दर्द से परेशान बुजुर्गों को पंचायतघर में मिली राहत की राह
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:55 PM IST
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विशेषज्ञों ने करवाई एक्सरसाइज और बताए दर्द से बचाव के तरीके
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के साथ सटी पुजारली पंचायत के पंचायतघर में रविवार को मुफ्त फिजियोथेरेपी शिविर लगाया गया। इसमें विशेष रूप से बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार के दर्द और शारीरिक परेशानियों से राहत दिलाने के लिए जरूरी एक्सरसाइज करवाई गई। फिजियोथेरेपिस्ट ने बुजुर्गों को बताया कि नियमित रूप से सही तरीके से व्यायाम करने से शरीर को सक्रिय रखने के साथ कई तरह के दर्द से राहत पाने में मदद मिल सकती है। इस दौरान कमर, घुटनों, कंधों और अन्य जोड़ों से संबंधित दर्द में उपयोगी व्यायाम की जानकारी दी गई। वहीं दैनिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसको लेकर भी जागरूक किया गया। वहीं बुजुर्गों को अपनी क्षमता के अनुसार नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। पंचायत प्रधान ओम प्रकाश वर्मा ने यह जानकारी दी। बताया कि एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी की ओर से यह कैंप लगाया गया। करीब 30 से अधिक युवा से लेकर बुजुर्ग लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पंचायत उप प्रधान सुनील कंवर, डॉ. पारस नेगी, डॉ. श्वेता, प्रतीक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के साथ सटी पुजारली पंचायत के पंचायतघर में रविवार को मुफ्त फिजियोथेरेपी शिविर लगाया गया। इसमें विशेष रूप से बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार के दर्द और शारीरिक परेशानियों से राहत दिलाने के लिए जरूरी एक्सरसाइज करवाई गई। फिजियोथेरेपिस्ट ने बुजुर्गों को बताया कि नियमित रूप से सही तरीके से व्यायाम करने से शरीर को सक्रिय रखने के साथ कई तरह के दर्द से राहत पाने में मदद मिल सकती है। इस दौरान कमर, घुटनों, कंधों और अन्य जोड़ों से संबंधित दर्द में उपयोगी व्यायाम की जानकारी दी गई। वहीं दैनिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसको लेकर भी जागरूक किया गया। वहीं बुजुर्गों को अपनी क्षमता के अनुसार नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। पंचायत प्रधान ओम प्रकाश वर्मा ने यह जानकारी दी। बताया कि एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी की ओर से यह कैंप लगाया गया। करीब 30 से अधिक युवा से लेकर बुजुर्ग लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पंचायत उप प्रधान सुनील कंवर, डॉ. पारस नेगी, डॉ. श्वेता, प्रतीक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।