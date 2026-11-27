विज्ञापन

भाषण प्रतियोगिता में 15 से 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें गुनगुन ने प्रथम, सिमरन ने द्वितीय और इशिका ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आंचल और कृतिका की टीम प्रथम, निहारिका और समीक्षा की टीम द्वितीय तथा कंचन और रिद्धिमा की टीम तृतीय स्थान पर रही। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेनल, युवान और रागिनी ने कविता के माध्यम से संविधान दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी ने संविधान के मूल आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में नोडल अधिकारी संजय कुमारी ने संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डाला।