फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Government should get the Sangti-Sanhog road metalled

Shimla News: सांगटी-सन्होग सड़क की मेटलिंग करवाए सरकार

Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Government should get the Sangti-Sanhog road metalled
शिमला। सांगटी-सन्होग सड़क की पांच साल से मेटलिंग नहीं हो पाई है। मेटलिंग न होने के कारण पंचायत के सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामसभा में ग्रामीणों ने मांग की इस सड़क की जल्द मेटलिंग करवाई जाए। पंचायत के लोगों ने बताया कि लंबे समय से यह समस्या चली आ रही है। ऐसे में मौजूदा समय में सड़क की हालत काफी खराब है। वहीं बरसात के दौरान स्थिति और अधिक खराब हो रही है। इसके अलावा पार्किंग की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से सभा में उठाया। ग्रामीणों ने कहा कि पर्याप्त पार्किंग सुविधा नहीं होने के कारण वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करना पड़ता है। इसी तरह बंदरों के बढ़ते आतंक और लोगों पर हमलों की घटनाओं को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता जताई। ग्राम सभा में मौजूद बढ़ई वार्ड से जिला परिषद सदस्य प्रियंका तंवर ने बताया कि सांगटी से नेरी तक करीब छह किलोमीटर सड़क कच्ची है। इसके लिए टेंडर लगाकर काम जल्द शुरू करवाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधान चमन और उपप्रधान युगल भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें