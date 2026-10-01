Shimla News: मिथकों से बाजार तक महिलाओं की छवि पर चर्चा
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला की अंग्रेजी साहित्यिक सोसायटी म्यूज की ओर से मिथकों से बाजार तक : महिलाओं का प्रतिनिधित्व और महिला सशक्तीकरण का प्रश्न विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें हिमाचल विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष और भाषा संकाय की पूर्व डीन डॉ. पंकज के. सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। डॉ. सिंह ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यात्रा पर चर्चा करते हुए पौराणिक आदर्शों से लेकर वर्तमान बाजार आधारित छवियों तक महिला पात्रों और उनकी प्रस्तुतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने छात्राओं से ऐसे प्रतिनिधित्व को आलोचनात्मक दृष्टि से समझने और सजग पाठक व विचारक बनने का आह्वान किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. अनुरिता सक्सेना ने छात्राओं से अपनी क्षमता पहचानकर सपनों को पूरा करने का आग्रह किया।इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग के शिक्षक, उप प्राचार्य डॉ. सुभाष कापटा, डॉ. कार्तिकेय चौहान सहित शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन