Shimla News: विधि विभाग में फ्रेशर्स कार्यक्रम का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विधि विभाग में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए वरिष्ठ विद्यार्थियों ने फर्स्ट हियरिंग कार्यक्रम (फ्रेशर्स कार्यक्रम) आयोजित किया। इसमें कुलपति प्रो. महावीर सिंह मुख्य अतिथि और विधि विभाग के अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष प्रो. ललित दडवाल विशिष्ट अतिथि रहे। कुलपति ने विद्यार्थियों को कानून के क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में आपसी सहयोग, सम्मान और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। संवाद
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