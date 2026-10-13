फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Freshers Programme organised in the Law Department

Shimla News: विधि विभाग में फ्रेशर्स कार्यक्रम का आयोजन

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Freshers Programme organised in the Law Department
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विधि विभाग में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए वरिष्ठ विद्यार्थियों ने फर्स्ट हियरिंग कार्यक्रम (फ्रेशर्स कार्यक्रम) आयोजित किया। इसमें कुलपति प्रो. महावीर सिंह मुख्य अतिथि और विधि विभाग के अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष प्रो. ललित दडवाल विशिष्ट अतिथि रहे। कुलपति ने विद्यार्थियों को कानून के क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में आपसी सहयोग, सम्मान और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें