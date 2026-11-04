{"_id":"6aeb3941a4185f515c0279a0","slug":"following-buildings-the-construction-of-tanks-using-earthquake-resistant-technology-is-now-also-mandatory-shimla-news-c-19-sml1002-815660-2026-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: भवनों के बाद अब टैंकों का भी भूकंपरोधी तकनीक से निर्माण अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: भवनों के बाद अब टैंकों का भी भूकंपरोधी तकनीक से निर्माण अनिवार्य

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

