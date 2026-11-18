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दूसरा मामला बालूगंज थाना क्षेत्र के शोघी का है। यहां स्पेशल सेल शिमला की टीम वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने चंडीगढ़ की ओर से आ रही एक पिकअप को जांच के लिए रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड के अंदर छिपाए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच से नौ ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने बालूगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में साहिल सूद (30) निवासी संजौली और साहिल ठाकुर निवासी कोटी, जिला शिमला शामिल हैंं। दोनों को अदालत में पेश कर चार दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।