पांच फीसदी डीए नाकाफी : एसोसिएशन

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शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के 5 प्रतिशत डीए की घोषणा को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने नाकाफी बताया है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला शहरी इकाई के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा और महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों का 15 फीसदी डीए लंबित है बेहतर होता कि पेंशनरों के पूरे डीए की जारी अधिसूचना जारी होता। महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार नव वर्ष से पहले बकाया 10 प्रतिशत को भी जारी करने की घोषणा करें। संवाद