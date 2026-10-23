{"_id":"6adb4c533b113fcff60fd30e","slug":"employees-protest-demanding-restoration-of-hpus-autonomy-shimla-news-c-19-sml1002-808718-2026-10-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: एचपीयू की स्वायत्तता बहाली की

मांग पर कर्मचारियों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: एचपीयू की स्वायत्तता बहाली की मांग पर कर्मचारियों का प्रदर्शन

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

