हिमाचल प्रदेश सहित राजधानी शिमला में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस शिमला के दौरान जाखू, समरहिल, संकटमोचन और रामनगर सहित अन्य स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया गया। जाखू मंदिर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रिमोट का बटन दबाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया। रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुतलों का दहन किया। दशहरे पर समरहिल में रावण के सबसे ऊंचे पुतले का दहन हुआ। यहां मुख्य सचिव केके पंत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

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