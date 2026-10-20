HP Big News: पूर्व सैनिक पर चली गोली, करवट बदलेगा माैसम; कुल्लू में देवी-देवताओं का महाकुंभ

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार की सुबह बालकरूपी पंचायत के लोगों के लिए दहशत लेकर आई। रोजमर्रा की तरह घर से बाहर निकले 58 वर्षीय पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह पर एक व्यक्ति ने पिस्तौल से गोली चला दी। वहीं प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से माैसम करवट बदल सकता है। उधर, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस और होमगार्ड के कुल 1265 जवान तैनात किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक हमला बोला। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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