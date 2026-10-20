हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- जनहित याचिका से एकल पीठ के आदेश को नहीं दे सकते हैं चुनौती

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 7 जुलाई 2026 को दिए आदेश में कहा था कि परिषद धारा 18(2) के तहत विवादों के निपटारे के लिए किसी व्यक्तिगत मध्यस्थ के पास मामला नहीं भेजेगी। एकल पीठ ने पहले दिए गए एक मध्यस्थता फैसले को भी रद्द कर दिया था। इस आदेश के बाद लघु उद्योग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर कर की थी। एसोसिएशन का कहना था कि मध्यस्थों का चयन सरकार की ओर से निर्धारित पैनल से किया गया था। ऐसे में एकल पीठ के आदेश के आधार पर पहले जारी सभी मध्यस्थता फैसलों को स्वतः रद्द या अमान्य नहीं माना जाना चाहिए।