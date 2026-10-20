उपलब्धि: हमीरपुर के सैन्य दंपती एक ही दिन बने लेफ्टिनेंट कर्नल, बढ़ाया क्षेत्र का मान

इसके अलावा उन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सहित कई दुर्गम पर्वत शिखरों का सफल आरोहण किया है। वहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल राधिका जग्गी ने भी सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने भावी सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र के तहत स्टाफ अफसर के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं। वह भारतीय सेना की पिस्तौल निशानेबाजी टीम की सदस्य भी रही हैं। एक ही परिवार के दोनों सदस्यों का सेना में इस प्रतिष्ठित पद तक पहुंचना जिले के लिए गौरव की बात है। अमित सिंह चौहान के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रणजीत सिंह चौहान ने दोनों की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है।