उपलब्धि: हमीरपुर के सैन्य दंपती एक ही दिन बने लेफ्टिनेंट कर्नल, बढ़ाया क्षेत्र का मान
प्रदेश के जिला हमीरपुर के टौणी देवी क्षेत्र के जंडल गांव निवासी सैन्य दंपती ने एक साथ पदोन्नति हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है।
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हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के टौणी देवी क्षेत्र के जंडल गांव निवासी सैन्य दंपती ने एक साथ पदोन्नति हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। मेजर अमित सिंह चौहान और उनकी पत्नी राधिका जग्गी एक ही दिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। दोनों वर्ष 2012 में एक साथ लेफ्टिनेंट बने थे। करीब 14 साल की सैन्य सेवा के बाद एक ही दिन इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने से उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सिंह चौहान सैन्य अभियानों के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वह दो बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा चुके हैं।
इसके अलावा उन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सहित कई दुर्गम पर्वत शिखरों का सफल आरोहण किया है। वहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल राधिका जग्गी ने भी सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने भावी सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र के तहत स्टाफ अफसर के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं। वह भारतीय सेना की पिस्तौल निशानेबाजी टीम की सदस्य भी रही हैं। एक ही परिवार के दोनों सदस्यों का सेना में इस प्रतिष्ठित पद तक पहुंचना जिले के लिए गौरव की बात है। अमित सिंह चौहान के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रणजीत सिंह चौहान ने दोनों की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है।