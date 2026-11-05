Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   DPR submitted to the Central Govt: 30,000 youths to get employment in four industrial parks in Himachal

हिमाचल: चार औद्योगिक पार्कों में 30 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी

Thu, 05 Nov 2026 07:49 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 07:49 PM IST
सार

उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत नालागढ़ और ऊना के टाहलीवाल में बनने वाले दो औद्योगिक पार्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेज दी है। 

विज्ञापन
DPR submitted to the Central Govt: 30,000 youths to get employment in four industrial parks in Himachal
उद्योग(सांकेतिक) - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित चार नए औद्योगिक पार्कों से करीब 30 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत नालागढ़ और ऊना के टाहलीवाल में बनने वाले दो औद्योगिक पार्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेज दी है। दोनों परियोजनाओं पर करीब 234 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। केंद्र सरकार से दिसंबर 2027 तक डीपीआर को मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई औपचारिकताएं पूरी कर दिल्ली में संबंधित दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, नालागढ़ के मंझोली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 150 एकड़ भूमि पर 154 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं, ऊना जिले के टाहलीवाल में 75 एकड़ भूमि पर 80 करोड़ रुपये खर्च कर पार्क बनाया जाएगा।

विज्ञापन
Trending Videos

औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी
इसके अलावा कांगड़ा जिले के कदरोड़ी और सोलन जिले के कंडाघाट में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी है। इन दोनों स्थानों के लिए उद्योग विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। देशभर में भव्य योजना के तहत 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के चार पार्क शामिल हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार स्वीकृत औद्योगिक पार्क परियोजनाओं के लिए प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता देगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन पार्कों के विकसित होने से औद्योगिक आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और नए निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि औद्योगिक पार्क परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए दो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इस संबंध में उद्योग विभाग के अधिकारियों की केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed