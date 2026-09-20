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Shimla News: आठ दिन से लापता पिता का सतलुज में मिला शव, बेटी का नहीं लगा सुराग

Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
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deadbody found in river
मंडी जिले के करला गांव के समीप नाव चलाने वालों ने देखा शव, परिजनों ने की शिनाख्त
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पिकअप में कुमारसैन सामान छोड़कर घर लौट रहे दोनों, ओगली के पास मिला वाहन

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। सुन्नी के ओगली क्षेत्र से 13 सितंबर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता पिता का शव सतलुज से बरामद हुआ है जबकि बेटी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। शनिवार रात को मंडी जिले के करला गांव के समीप नाव चलाने वालों ने एक शव को देखा। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। रविवार को परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सुन्नी अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
कुलदीप मंडी जिले के चराई गांव के रहने वाले थे और पिकअप चलाने का काम करते थे। सुन्नी में शाम के समय अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुलदीप का शव मिलने के बाद इस मामले की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ गई है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उनके साथ लापता हुई उनकी बेटी कहां पर है। इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं जिसमें सुबह 4:00 बजे पिकअप की मूवमेंट कोठी, ओगली और चेबड़ी क्षेत्र में पाई गई है। अभी तक की जांच में पता चला है कि कुलदीप अपनी 18 साल की बेटी के साथ छोटा शिमला से घर का सामान लेकर कुमारसैन गए थे।
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इनसेट

बाजुओं पर बने त्रिशूल और मां के शब्द से हुई पहचान

सतलुज में कुलदीप का शव शनिवार रात को नाव चलाने वालों ने देखा लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि यह शव किसका है। रविवार को उनके पिता, रिश्तेदार और गांव के लोग पुलिस के साथ करला गांव के समीप उस स्थान पर पहुंचे जहां पर शव मिला था। बाजुओं पर बने त्रिशूल और गले पर लिखे मां के शब्द से उनकी पहचान की गई।
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इनसेट

पत्नी से बात होने के बाद स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल

पुलिस को दिए बयान में पत्नी सुनीता ने बताया कि उनकी 13 सितंबर की रात करीब 3:00 बजे बातचीत हुई लेकिन इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद सुबह तक कॉल करने की कोशिश करती रही लेकिन मोबाइल दोबारा ऑन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तलाश शुरू की तो ओगली के समीप कुलदीप की पिकअप सड़क के किनारे बरामद हुई। कंडक्टर साइड का शीशा टूटा हुआ था। इससे परिजनों को शक हुआ कि दोनों को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने सुन्नी थाना में प्राथमिकी दर्जकर दोनों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों व सतलुज के किनारों में तलाशी अभियान चलाया था। एएसपी शिमला गौरवजीत सिंह ने बताया कि कुलदीप का शव सतलुज से बरामद किया गया है। पुलिस लापता बेटी की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
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