Shimla News: साइकिल प्रतियोगिता शुरू, 20 शहरों के राइडर दिखा रहे दम

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25 अक्तूबर तक चलने वाली इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 20 शहरों के 100 से अधिक राइडर हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 11 वर्षीय कारिक शर्मा सबसे कम उम्र के जबकि 68 वर्षीय महेश्वर दत्त सबसे वरिष्ठ प्रतिभागी हैं।माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रेस का आयोजन हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन (हस्तपा) की ओर से किया जा रहा है। इसमें राइडर कठिन पहाड़ी रास्तों, जंगलों, पगडंडियों और खड़ी चढ़ाइयों पर अपनी क्षमता दिखाएंगे। प्रतियोगिता में प्रोलॉग और दो टाइम्ड स्टेज के तहत करीब 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इस दौरान राइडरों को लगभग 3,800 मीटर की चढ़ाई पार करनी होगी। रूट का करीब 90 फीसदी हिस्सा ऑफ-रोड है। इसमें सिंगलट्रैक, जंगल के रास्ते, जीप रोड, रॉक गार्डन और नालों की क्रॉसिंग शामिल हैं।शुभारंभ के अवसर पर मुख्य सचिव केके पंत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सॉफ्ट एडवेंचर पर्यटन के लिए आदर्श स्थान है। साइकिलिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी गतिविधियां प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हैं। उन्होंने पिछले 20 वर्षों से माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए हस्तपा के प्रयासों की सराहना की।