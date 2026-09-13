Shimla News: गणेश महोत्सव आज से, 12 दिनों तक घरों में विराजमान होंगे गणपति

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शहर में भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा कार्यक्रम का आगाज, मिडल बाजार में स्थापित होंगी 108 मूर्तियांसंवाद न्यूज एजेंसीशिमला। राजधानी में गणेश महोत्सव 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान लोग भगवान गणपति को 12 दिनों तक अपने घरों में विराजमान कर पूजा-अर्चना करते हैं। शहर में महोत्सव के दौरान गंज बाजार और मिडल बाजार में मूर्तियों की स्थापना की जाएगी।राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी उमेश नौटियाल ने बताया कि सोमवार को भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:44 बजे तक और पूर्वाह्न 11:02 से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा। श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला की ओर से मिडल बाजार में गणपति की 108 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ट्रस्ट के सदस्य महोत्सव का शुभारंभ विशाल शोभा यात्रा के साथ करेंगे। बैंड-बाजे के साथ गणपति की मूर्ति उठाकर भव्य शोभा यात्रा सीटीओ चौक से लोअर बाजार, शेर ए पंजाब और मालरोड होते हुए मिडल बाजार तक निकाली जाएगी। गणपति सेवा मंडल की ओर से गंज बाजार में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणपति की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। दोनाें जगहों पर प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, वहीं 12 दिनों तक श्रद्धालुओं को भंडारा भी परोसा जाएगा।श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट के सदस्य राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पंडाल में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। गणपति सेवा मंडल के प्रधान दीपक सूद ने बताया कि गंज बाजार में स्थापित होने वाली भगवान गणपति की प्रतिमा अंबाला से लाई गई है। सोमवार को मूर्ति की स्थापना की जाएगी।लोअर बाजार में खूब बिकी गणपति बप्पा की मूर्तियांगणपति महोत्सव को लेकर राजधानी के लोअर बाजार में रविवार को भगवान गणेश की मूर्तियों की खूब बिक्री हुई। अलग-अलग आकार, रंग और स्वरूप की प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। श्रद्धालु गणेश की सूंड की दिशा, आसन और प्रतिमा के आकार को लेकर भी अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। सबसे छोटी मूर्ति का मूल्य 150 रुपये और सबसे बड़ी का 8,500 रुपये तक है।