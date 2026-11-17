एचआरटीसी 115 करोड़ रुपये खर्च कर 350 नई डीजल बसें खरीदेगा। इनमें 100 मिनी-मिडी और 250 साधारण डीजल बसें शामिल हैं। मिनी-मिडी बसों की खरीद पर 20 करोड़ रुपये और साधारण बसों पर 95 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दोनों श्रेणियों की बसों की खरीद के लिए निगम ने 31 मार्च 2026 को ई-निविदा जारी कर दी है। बोली जमा करवाने की अंतिम तिथि चार दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जसवां प्रागपुर के विधायक बिक्रम सिंह और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में दी।

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