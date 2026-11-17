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अलीगढ़ जिले के थाना गंगीरी में गांव जरैठ निवासी नीरज कुमार पुत्र हरनारायण ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह 5 अक्तूबर 2026 की शाम करीब 7:15 बजे कार से अपने गांव से जैन अस्पताल, कासगंज आ रहे थे।नहर से आगे फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो पहले से घात लगाए बैठे नागेश उर्फ नागेंद्र और पप्पू निवासी जरैठ और विशाल उर्फ विशेष निवासी तवालपुर थाना ढोलना समेत पांच अज्ञात गाड़ी तथा दो बाइकों के साथ आए और रोकने लगे।बचने के लिए जब पीड़ित ने निर्माणाधीन हाईवे पर अपनी गाड़ी मोड़ ली तो आरोपियों ने कल्यानपुर के पास उसकी कार के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद मारपीट की।आरोपी कह रहे थे कि उनके खिलाफ पहले से थाना ढोलना में लूट व गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घटनास्थल पर आरोपियों की एक बाइक छूट गई थी जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया था।सीओ आंचल चौहान ने बताया कि कार सवार युवक से मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद