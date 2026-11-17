विज्ञापन

जींद। डिटेक्टिव स्टाफ ने अलेवा निवासी राजू को अवैध पिस्तौल और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। अलेवा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि एएसआई प्रवीण की टीम गश्त और जांच के दौरान गांव हसनपुर के पास मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि राजू अवैध हथियार लेकर गोहिया रोड अलेवा पर खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक पुलिस को देखकर तेज कदमों से गांव की तरफ जाने लगा। संवाद