Shimla News: एचपीवी टीकाकरण के बारे में किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल्स में छात्राओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण पर छात्राओं को जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में 100 छात्राएं और अभिभावकों को जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जितेंद्र ने बताया कि एचपीवी एक सामान्य वायरल संक्रमण है। सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। एचपीवी टीकाकरण को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का निवारक उपाय है। विद्यालय के प्राचार्य वीर चंद ने बताया कि अभिभावकों से सहमति लेने के बाद विद्यालय में टीकाकरण होगा। ब्यूरो
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