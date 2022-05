{"_id":"6277e32b9205dd05ad3906d2","slug":"corruption-case-against-officers-forest-department-rest-house-building-in-lahaul-spiti-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"भ्रष्टाचार: कागजों में वन विभाग के विश्राम गृह का भवन तैयार, मौके पर मिली सिर्फ नींव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, केलांग (लाहौल-स्पीति) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 09 May 2022 03:56 AM IST