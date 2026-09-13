शिमला: रामपुर में चिट्टा बरामदगी केस में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, फोन पर होती थी ड्रग्स की व्यवस्था

शिमला पुलिस के नशा विरोधी अभियान के तहत रामपुर पुलिस ने चिट्टा बरामदगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 12 सितंबर को प्रिन्स ठाकुर (20) निवासी अम्ब, जिला ऊना, हाल निवासी रामपुर, को सह-आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जांच में उसके मुख्य आरोपी के साथ फोन पर संपर्क और मादक पदार्थ की खरीद व व्यवस्था में मदद करने के साक्ष्य मिले हैं।

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इस मामले में पुलिस ने आठ सितंबर को ल्हासा रेन शेल्टर के समीप कार्रवाई करते हुए शिवम कुमार नर (28) निवासी लुधियाना, पंजाब, को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 20.630 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई थी। इस संबंध में थाना रामपुर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था।पुलिस के अनुसार, शिवम से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नशे की सप्लाई के बैकवर्ड लिंक की पड़ताल शुरू की गई। जांच के दौरान आरोप है कि प्रिन्स ठाकुर फोन के माध्यम से शिवम के नियमित संपर्क में था। वह मादक पदार्थ की खरीद और व्यवस्था में उसकी मदद करता था।पुलिस ने जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रिन्स को मामले में सह-आरोपी बनाया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की खरीद और सप्लाई से जुड़े इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। जांच के दौरान पुलिस आरोपियों के बीच संपर्क, मादक पदार्थ की व्यवस्था और सप्लाई से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है। पुलिस का नशा विरोधी अभियान मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई के उद्देश्य से जारी है।