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शिमला: रामपुर में चिट्टा बरामदगी केस में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, फोन पर होती थी ड्रग्स की व्यवस्था

Sun, 13 Sep 2026 11:33 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 13 Sep 2026 11:33 AM IST
सार

शिमला पुलिस के नशा विरोधी अभियान के तहत रामपुर पुलिस ने 20.630 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 12 सितंबर को प्रिन्स ठाकुर (20), निवासी अम्ब, ऊना, हाल निवासी रामपुर, को गिरफ्तार किया। इससे पहले आठ सितंबर को ल्हासा रेन शेल्टर के समीप शिवम कुमार नर के कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ था। जांच में प्रिन्स पर फोन के माध्यम से नशे की खरीद और व्यवस्था में मदद करने का आरोप है।

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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शिमला पुलिस के नशा विरोधी अभियान के तहत रामपुर पुलिस ने चिट्टा बरामदगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 12 सितंबर को प्रिन्स ठाकुर (20) निवासी अम्ब, जिला ऊना, हाल निवासी रामपुर, को सह-आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जांच में उसके मुख्य आरोपी के साथ फोन पर संपर्क और मादक पदार्थ की खरीद व व्यवस्था में मदद करने के साक्ष्य मिले हैं।

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इस मामले में पुलिस ने आठ सितंबर को ल्हासा रेन शेल्टर के समीप कार्रवाई करते हुए शिवम कुमार नर (28) निवासी लुधियाना, पंजाब, को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 20.630 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई थी। इस संबंध में थाना रामपुर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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पूछताछ में खंगाला नशे की सप्लाई का नेटवर्क
पुलिस के अनुसार, शिवम से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नशे की सप्लाई के बैकवर्ड लिंक की पड़ताल शुरू की गई। जांच के दौरान आरोप है कि प्रिन्स ठाकुर फोन के माध्यम से शिवम के नियमित संपर्क में था। वह मादक पदार्थ की खरीद और व्यवस्था में उसकी मदद करता था।
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पुलिस ने जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रिन्स को मामले में सह-आरोपी बनाया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की खरीद और सप्लाई से जुड़े इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।


न्यायालय में पेश किया जाएगा आरोपी
पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। जांच के दौरान पुलिस आरोपियों के बीच संपर्क, मादक पदार्थ की व्यवस्था और सप्लाई से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है। पुलिस का नशा विरोधी अभियान मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई के उद्देश्य से जारी है।

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