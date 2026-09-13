हिमाचल: शिमला में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, चंडीगढ़ में 12 केस का रिकॉर्ड; जांच में खुला आपराधिक इतिहास

भट्टाकुफर में चोरी की वारदात की जांच कर रही ढली पुलिस ने चंडीगढ़ के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बलदेव सिंह उर्फ बल्ली (20), निवासी बढ़हेरी, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 12 सितंबर को पकड़ा। इससे पहले मामले में सुन्नी निवासी शुभम चंदेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के दौरान बलदेव का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया, जिसमें चोरी और मादक पदार्थ अधिनियम से जुड़े कुल 13 मामले दर्ज हैं।

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भट्टाकुफर क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में थाना ढली पुलिस ने 19 अगस्त को अभियोग संख्या 77/2026 दर्ज किया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305, 331(3) और 3(5) लगाई गई हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने चोरी की घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर छानबीन शुरू की। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर बलदेव सिंह की संलिप्तता की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से ही 13 अभियोग दर्ज हैं। चंडीगढ़ में चोरी के 11 मामले और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज है। इसके अलावा शिमला के संजौली थाने में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज पाया गया है। यानी आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड केवल एक शहर तक सीमित नहीं है।पुलिस ने बताया कि बलदेव सिंह को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जाएगा। भट्टाकुफर चोरी मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े बाकी तथ्यों की जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में आरोपी की क्या भूमिका रही और चोरी से जुड़े अन्य लोगों की संलिप्तता कितनी है।