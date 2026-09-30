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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Community hall to be built in SDA parking lot, children's park to be built in Airahom

Shimla News: एसडीए पार्किंग में सामुदायिक भवन, ऐराहोम में बनेगा चिल्ड्रन पार्क

Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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Community hall to be built in SDA parking lot, children's park to be built in Airahom
फोटो सहित
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स्थानीय लोगों की मांग पर एसडीए पार्किंग में नहीं बनेंगी दुकानें, सामुदायिक भवन तैयार करने का है प्रस्ताव
दस दिन में बहाल होगी रामचंद्र चौक सड़क
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के एसडीए परिसर कसुम्पटी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार हुई बहुमंजिला पार्किंग में अब सामुदायिक भवन की भी सुविधा मिलेगी। नगर निगम इस पार्किंग में सामुदायिक भवन का निर्माण करने जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग पर इसका निर्माण किया जा रहा है।

इसके अलावा छोटा शिमला वार्ड में नया चिल्ड्रन पार्क तैयार किया जाएगा। यह पार्क वार्ड के ऐराहोम क्षेत्र में बनेगा। इसके लिए महापौर सुरेंद्र चौहान ने बुधवार को अधिकारियों के साथ मौके का दौरा किया। स्थानीय निवासी एवं पूर्व पार्षद अर्चना धवन ने कहा कि इस क्षेत्र में पार्क की कमी है। महापौर ने कहा कि जल्द पार्क का काम पूरा किया जाएगा। इसके लिए झूले भी मंगवा लिए हैं। इसके बाद महापौर ने रामचंद्र चौक पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। यहां हिमुडा कॉलोनी को जोड़ने वाली संपर्क सड़क को अगले दस दिन के भीतर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। यह सड़क पिछले साल बरसात में ढह गई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य सड़क पर डंगे लगाने का काम किया है। महापौर ने कहा कि कॉलोनी के लोगों को भी जल्द सड़क की सुविधा मिलेगी।
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शहर से हटाए जाएंगे ठूंठ, आज से एक घंटा श्रमदान
शहर में पेड़ों के बेकार पड़े ठूंठ हटाए जाएंगे। इनकी लकड़ी कनलोग और चलौंठी श्मशानघाट तक पहुंचाई जाएगी। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बुधवार को बैनमोर वार्ड से भी पेड़ों के बेकार पड़े ठूंठ कनलोग के लिए भेजे हैं। महापौर ने कहा कि सभी वार्डों से इन्हें हटाया जाएगा। इससे सड़कें, नाले बहाल होंगे। साथ ही श्मशानघाट पर लकड़ी की कमी भी नहीं रहेगी। महापौर ने कहा कि वीरवार से सभी वार्डों में श्रमदान अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम लोगों और संस्थाओं से एक घंटे श्रमदान की अपील की जा रही है। इस दौरान सफाई कर्मियों के साथ वार्डों में सफाई अभियान चलाया जाएगा।
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