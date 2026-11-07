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हिमाचल: दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिले सीएम सुक्खू, दीपावली की दीं शुभकामनाएं

Sat, 07 Nov 2026 11:41 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 11:41 AM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली दाैरे के दाैरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की।

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CM sukhvinder Sukhu calls on Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, and MP Priyanka Gandhi
दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका से मिले सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू । - फोटो : आईपीआर विभाग

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली दाैरे के दाैरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशवासियों की तरफ से उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। इस दाैरान सरकार व संगठन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 

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बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 6 नवंबर को चंबा के करियां स्थित एनएचपीसी हेलीपैड से हेलिकॉप्टर के जरिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इसके बाद दिल्ली पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। आज सीएम वापस शिमला लाैट गए हैं।

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