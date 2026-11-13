हिमाचल में भांग से बनेंगी दवाएं: बद्दी और पांवटा साहिब की तीन फार्मा कंपनियों को लाइसेंस, जानें
हिमाचल प्रदेश में नियंत्रित तरीके से भांग की खेती और इससे दवाएं बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी को लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं, कुल्लू, मंडी और शिमला के करीब 24 किसानों ने भी खेती के लिए लाइसेंस लिया है।
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हिमाचल प्रदेश में अब भांग से दवाएं बनाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग के नियंत्रित उत्पादन को वैध करने के बाद बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। वहीं, भांग की खेती के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के करीब 24 किसानों ने भी लाइसेंस ले लिए हैं। सरकार किसानों को खेती के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रही है। इसी साल से प्रदेश में भांग के औषधीय इस्तेमाल और इससे विभिन्न दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
भांग में पाए जाने वाले कुछ रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इनसे तैयार दवाओं का उपयोग कुछ मरीजों में कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली उल्टी, दर्द, भूख न लगने और नींद संबंधी समस्याओं में राहत देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के दौरे और अन्य चिकित्सीय स्थितियों में भी कैनाबिनॉइड आधारित दवाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इनका इस्तेमाल चिकित्सकीय परामर्श और निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाता है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य भांग के नशे के इस्तेमाल को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसके औषधीय और औद्योगिक गुणों का नियंत्रित उपयोग करना है। उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण तक प्रत्येक चरण पर निगरानी रखी जाएगी।