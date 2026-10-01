Shimla News: संजौली कॉलेज में चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। संजौली महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (एनएसएस) ने गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के तहत स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नाटक के माध्यम से गंदगी से होने वाले नुकसान और कचरे के उचित निपटान का संदेश दिया गया। इसके बाद स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर के साथ आईजीएमसी शिमला और फोरेस्ट रोड जैसे सार्वजनिक स्थलों की सफाई की। एकत्रित कचरे का उचित निपटान किया गया। कार्यक्रम में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पूनमा वर्मा और डॉ. लखबीर सिंह ने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। संवाद
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