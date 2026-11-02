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Shimla News: सिविल अस्पताल जुन्गा में की साफ-सफाई

Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
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Cleanliness drive carried out at Civil Hospital Junga
जुन्गा (शिमला)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुन्गा के एनएसएस स्वयंसेवियों ने सिविल अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान स्वयंसेवियों ने अस्पताल के पूरे परिसर की सफाई की। उन्होंने अस्पताल परिसर में बनी नालियों की सफाई करने के साथ बरसात के कारण उगे घास फूस और झाड़ियों को हटाया। इसके अतिरिक्त अस्पताल के लॉन व आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई की। सिविल अस्पताल जुन्गा के प्रभारी डॉ. मनोज वर्मा ने एनएसएस स्वयंसेवियों के इस प्रयास की सराहना की। संवाद
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