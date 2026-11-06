कब है छोटी दीवाली और कब बड़ी: तारीख को लेकर दूर करें अपना कन्फ्यूजन, जानें कब करें लक्ष्मी-गणेश पूजन

पुजारी उमेश नौटियाल ने बताया कि दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इस वर्ष अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। दीपावली पर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि का होना विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष यह संयोग 8 नवंबर को ही बन रहा है। ऐसे में लक्ष्मी-गणेश पूजन और दीपोत्सव का मुख्य पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक रहेगा।