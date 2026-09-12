Shimla News: मैत्री संस्था ने आईजीएमसी को दीं तीन कीमो चेयर

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शिमला। मैत्री संस्था ने आईजीएमसी कैंसर वार्ड में शनिवार को मरीजों की सुविधा के लिए तीन कीमो चेयर प्रदान कीं। इस सेवा प्रोजेक्ट पर संस्था कुल 69 हजार रुपये खर्च किए। फाउंडेशन ने कैंसर से पीड़ित बच्चे आयुष को पोषण के लिए अगस्त-सितंबर की 4 हजार रुपये की सहायता भी दी। इसके साथ ही आईजीएमसी परिसर में पहले लगाए गए पौधों की देखभाल और सिंचाई की गई। संस्था ने नए मौसमी फूलदार पौधे भी लगाए। इस सेवा कार्य में अमेरिका निवासी अनिल सुकेजा और उनकी माता सत्य कपूर का सहयोग रहा। कार्यक्रम में मैत्री वेलफेयर संस्था की अध्यक्ष ममता गोयल, उपाध्यक्ष शशि सूद और सहसचिव राजेश जोशी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। संवाद