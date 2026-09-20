Shimla News: उच्च शिक्षा और कॅरिअर विकल्पों की दी जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
शिमला। राजकीय महाविद्यालय धामी स्थित सोलह मील में भौतिकी विभाग ने बीएससी नॉन मेडिकल विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, अनुसंधान और कॅरिअर अवसरों पर संवाद सत्र आयोजित किया। जर्मनी की अल्बर्ट-लुडविग्स यूनिवर्सिटी, फ्रीबर्ग के शोधकर्ता डॉ. कमल कुमार ने विद्यार्थियों को बीएससी के बाद एमएससी, शोध और पीएचडी के विकल्पों की जानकारी दी। उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, शोध परियोजनाओं, इंटर्नशिप और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया। गेट, आईआईटी-जैम, सीएसआईआर-नेट, यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने विदेश में पढ़ाई और शोध से जुड़े सवाल पूछे। प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह कंवर ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। संवाद
विज्ञापन