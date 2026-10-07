Shimla News: टुटू और चक्कर में बस और ट्रक खराब, यातायात प्रभावित

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पहला मामला टुटू का है। यहां सेना का ट्रक तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर खड़ा हो गया। इससे सड़क पर एक तरफ से आवाजाही बाधित हो गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और यातायात को नियंत्रित किया। इसके बाद ट्रक को हटवाकर मार्ग को पूरी तरह बहाल किया गया।दूसरा मामला चक्कर के समीप प्रिंटिंग प्रेस के पास का है। यहां एचआरटीसी की बस में खराबी के कारण ये सड़क पर खड़ी हो गई। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही वनवे हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और कड़ी मशक्कत के बाद बस को हटवाकर मार्ग बहाल करवाया।डीएसपी ट्रैफिक शिमला चंद्रशेखर ने बताया कि दोनों स्थानों पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने वाहन चालकों से मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा न करने की अपील की। ब्यूरो