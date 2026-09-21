Shimla News: मंत्री अनिरुद्ध से आज मिलेंगे भवन मालिक
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। नगर निगम के शांति विहार में टनल निर्माण कार्य के चलते भवनों में आई दरारों के मामले से जुड़ी समस्याओं को लेकर भवन मालिकों का प्रतिनिधिमंडल पार्षद विनीत शर्मा की अगुवाई में मंगलवार को दोपहर तीन बजे पंचायतीराज, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिलेगा। पार्षद ने कहा कि भवन मालिक, दरारों वाले भवनों की मरम्मत व बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। यह कार्य विशेषज्ञों की निगरानी में होना चाहिए और भवनों की स्थिरता (स्थिरता) को लेकर भवन मालिकों को संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद ही टनल निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाए। विनीत ने कहा कि आगे जहां भी टनल की एलाइनमेंट की जद में आने वाले भवनों को चिह्नित कर, उनको सुरक्षित करने के लिए निर्माण शुरू होने से पूर्व उचित इंतज़ाम किए जाने जैसी मांगे उठाई जाएंगी। ब्यूरो
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