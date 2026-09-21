शिमला: एमआईएस के पूर्व इंजीनियर सोनी पर आय से अधिक संपत्ति में एफआईआर, पत्नी को भी बनाया आरोपी

4 जुलाई को रिश्वत के आरोप में पकड़ा था सोनी को

जनवरी 2026 में झांसी के मौजा पाली पहाड़ी में उनके नाम 14.67 लाख के दो भूखंड भी खरीदे गए। इन संपत्तियों में लगी रकम के स्रोत की जांच की जा रही है। कुल संपत्ति में 16.16 लाख रुपये का पीपीएफ, बैंक खातों की रकम, एफडी, बीमा पॉलिसियां, दोनों भूखंड और तलाशी में बरामद 9.60 लाख रुपये नकद शामिल हैं। सीबीआई अब यह भी जांच कर रही है कि पत्नी के नाम की संपत्तियों में सोनी की कथित अवैध कमाई का इस्तेमाल हुआ या नहीं। गौरतलब है कि सीबीआई ने 4 जुलाई को बिलों के निपटारे के एवज में 93 हजार रुपये रिश्वत लेते सोनी को मनाली स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले सत्यापन के दौरान 40 हजार रुपये लेने का भी आरोप है।