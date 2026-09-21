अपराध: शिमला से करोड़ों के गहने चोरी मामले में उत्तराखंड आबकारी विभाग के दरोगा समेत चार गिरफ्तार

यह है मामला

मामला 7 सितंबर की रात का है, जब कालीबाड़ी के समीप रेणु बालजीज के घर में कुछ दिन पहले काम पर आई नौकरानी समेत चार लोगों ने घर से करोड़ों के गहने, कीमती सामान और नकदी चुरा ली। पुलिस ने आठ सितंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना सदर में बीएनएस की धारा 306 के तहत प्राथमिकी दर्जकर छानबीन शुरू की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों की तलाश के साथ तकनीकी और अन्य साक्ष्यों को गहनता से खंगाला। इसके आधार पर सदर थाना पुलिस की टीम ने ऊधम सिंह नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब मामले में शेष संपत्ति की बरामदगी और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है। शिमला के एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि पुलिस ने चोरी के मामले में उत्तराखंड से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी किए ज्यादातर आभूषणों को बरामद कर लिया गया है।