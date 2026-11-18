Shimla News: हाइकोर्ट मार्ग पर टूटी जाली, दुर्घटना का खतरा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। बैम्लोई से हाइकोर्ट जाने वाले मार्ग पर जाली टूटी हुई है। इस मार्ग पर पैदल यात्री, छोटे वाहन और दोपहिया वाहन बड़ी संख्या में गुजरते हैं। सड़क ढलानदार होने के कारण यहां गिरने का खतरा रहता है। टूटी जाली से दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। राहगीर चारु और सुनीता ने इस समस्या को प्राथमिकता से ठीक करने की मांग की है। उन्होंने रेलिंग को जल्द-से-जल्द दुरुस्त करवाने की अपील की है। संवाद
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