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Shimla News: भाजपा ने बनाई कार्यक्रमों की रूपरेखा

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
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BJP has prepared a plan for its programmes.
शिमला। जिला भाजपा ने आगामी कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की। पार्टी मुख्यालय चक्कर में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने की। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पार्टी के जिले में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और इनके सफल आयोजन को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने पदाधिकारियों से कहा कि वह पार्टी की गतिविधियों के सफल आयोजन को लेकर आपसी समन्वय बनाकर रखें। बैठक में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला शहरी से भाजपा प्रत्याशी रहे संजय सूद, प्रदेश सचिव तिलकराज शर्मा, राजपाल सिंह, मंडलाध्यक्ष पिंकू, संजीव चौहान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो
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