हिमाचल: निर्बाध चलेगी पढ़ाई, दूसरे कॉलेजों में परीक्षा ड्यूटी के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक, निर्देश जारी

हिमाचल के सरकारी डिग्री कॉलेजों में दूसरे कॉलेजों में परीक्षा ड्यूटी के लिए सहायक और एसोसिएट प्रोफेसरों की तैनाती पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षकों को अन्य कॉलेजों में परीक्षा ड्यूटी पर भेजने के प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) और सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) को विचार के लिए न भेजे जाएं। यह फैसला शिक्षकों की तैनाती के कारण दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाओं की पढ़ाई प्रभावित होने के मद्देनजर लिया गया है।

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