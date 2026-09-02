Shimla News: जोनल प्रतियोगिता में बल्देयां, पीरन और कोटी ने जीत से किया आगाज

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जोनल स्पर्धा में 15 स्कूलों की करीब 250 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों के अनुसार, पहले दिन कई मुकाबले बेहद रोमांचक रहे और छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वॉलीबाल में बल्देयां ने दुर्गापुर को हराया। पीरन ने मुंडाघाट को मात दी जबकि कोटी ने मशोबरा पर जीत दर्ज की। कबड्डी में बल्देयां ने दुर्गापुर को शिकस्त दी। वहीं मशोबरा ने डुबलू को हराया और पीरन को पराजित किया। इसके अलावा नीन ने जनेड़घाट को हराया, जबकि घणाहट्टी ने एमईएस मशोबरा को मात दी। खो-खो में नीन ने कोटी, घणाहट्टी ने पीरन और डुबलू ने बल्देयां को हराया। बैडमिंटन में मशोबरा, जनेड़घाट, घणाहट्टी और बल्देयां ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। प्रधानाचार्य आरके मारकंडेय ने बताया कि प्रतियोगिता में बुधवार को पहले दिन के मुकाबले खेले गए। संवाद