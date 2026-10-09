फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Bail pleas of two accused arrested in heroin seizure case rejected

Shimla News: 64 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में गिरफ्तार दो अरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Bail pleas of two accused arrested in heroin seizure case rejected
पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से चंडीगढ़ और जालंधर से किया था दोनों को गिरफ्तार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चिट्टा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटखाई थाना में दर्ज 64 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं विशेष न्यायाधीश, फॉरेस्ट्स, शिमला की अदालत ने खारिज कर दी हैं। दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, कोटखाई थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा-21 और 29 में मामला दर्ज किया गया है। मामले में 3 जुलाई को तीन आरोपियों के कब्जे से 64 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया। जांच के दौरान पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला। इस कार्रवाई में बिलासपुर के अमित महेव को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने नेटवर्क की अगली कड़ी तक पहुंचते हुए पंजाब के मोगा जिला निवासी कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी को जालंधर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं का अदालत में प्रभावी ढंग से विरोध किया। इस दौरान आरोपियों की भूमिका, कथित सप्लाई नेटवर्क से उनके संबंध और जांच में सामने आए साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष रखा गया। पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि नशा तस्करी के मामलों में कार्रवाई केवल मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं रखी जा रही है। पुलिस बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मुख्य तस्करों की पहचान करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही, मामलों में ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें