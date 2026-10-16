फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Application date extended for admission in Navodaya Vidyalaya

Shimla News: नवोदय विद्यालय में प्रवेश की आवेदन तिथि बढ़ी

Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Application date extended for admission in Navodaya Vidyalaya
शिमला। जिले के ठियोग स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 22 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग के प्राचार्य रोशन लाल ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर 23 से 25 अक्तूबर तक सुधार किया जा सकेगा। छात्र वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें