एएमआरयू मंडी: एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, जानें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) ने एमबीबीएस और बीडीएस की तीसरे दौर की काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। विद्यार्थी 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह कार्यक्रम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) नई दिल्ली से मिले संशोधित शेड्यूल के बाद जारी किया गया है। काउंसलिंग के लिए 29 सितंबर को अस्थायी मेरिट सूची जारी होगी।

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जबकि, 30 सितंबर को अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। एक अक्तूबर को खाली सीटों की स्थिति सामने रखी जाएगी। इसके बाद विद्यार्थी एक से चार अक्तूबर तक अपनी पसंद के पाठ्यक्रम, कॉलेज और कोटे का विकल्प भरकर लॉक कर सकेंगे। विद्यार्थियों को छह अक्तूबर को अस्थायी सीट आवंटन और आठ अक्तूबर को अंतिम सीट आवंटन की जानकारी मिलेगी। सीट मिलने के बाद संबंधित विद्यार्थी को 12 या 13 अक्तूबर को आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम में दाखिला लेना होगा। विज्ञापन



विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश कुमार भवानी ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि दाखिला प्रक्रिया पूरी होने तक एएमआरयू की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। काउंसलिंग के कार्यक्रम में आगे कोई बदलाव होने पर इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही दी जाएगी। जबकि, 30 सितंबर को अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। एक अक्तूबर को खाली सीटों की स्थिति सामने रखी जाएगी। इसके बाद विद्यार्थी एक से चार अक्तूबर तक अपनी पसंद के पाठ्यक्रम, कॉलेज और कोटे का विकल्प भरकर लॉक कर सकेंगे। विद्यार्थियों को छह अक्तूबर को अस्थायी सीट आवंटन और आठ अक्तूबर को अंतिम सीट आवंटन की जानकारी मिलेगी। सीट मिलने के बाद संबंधित विद्यार्थी को 12 या 13 अक्तूबर को आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम में दाखिला लेना होगा।विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश कुमार भवानी ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि दाखिला प्रक्रिया पूरी होने तक एएमआरयू की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। काउंसलिंग के कार्यक्रम में आगे कोई बदलाव होने पर इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही दी जाएगी।

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